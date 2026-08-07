Power Grid stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Power Grid veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Power Grid ein EPS von 3,90 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Power Grid mit einem Umsatz von insgesamt 114,97 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2,68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at