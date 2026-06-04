Power Group Projects präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Power Group Projects veröffentlichte am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at