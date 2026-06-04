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04.06.2026 06:31:29
Power Group Projects präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Power Group Projects veröffentlichte am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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