Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Power hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Power 1,10 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Power mit einem Umsatz von insgesamt 9,62 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,30 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 40,97 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at