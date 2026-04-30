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30.04.2026 06:31:29
Power HF A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Power HF A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 284,0 Millionen CNY – ein Plus von 28,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Power HF A 221,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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