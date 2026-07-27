Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|
27.07.2026 23:35:01
Power Integrations CEO Jennifer Lloyd Sells $936,000 Stock. What Does This Mean for Investors?
Jennifer A. Lloyd, President and CEO of Power Integrations, Inc. (NASDAQ:POWI), disposed of 12,690 shares of common stock on July 22, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($73.73); post-transaction value based on July 22, 2026 market close ($72.49).Power Integrations is a specialized semiconductor company with $3.5 billion in market capitalization, generating trailing twelve-month (TTM) revenues of $446.3 million from its focused portfolio of high-voltage power conversion integrated circuits. The company maintains a competitive advantage through proprietary analog and mixed-signal design expertise, enabling it to address the growing global demand for efficient power conversion across industrial, consumer, and renewable energy applications. With 877 employees based in San Jose, the company has demonstrated strong market momentum, with shares appreciating 34% over the trailing twelve-month period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Power Integrations Inc.
|
24.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
24.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Power Integrations von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Power Integrations mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Power Integrations-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)