Power Integrations Aktie

Power Integrations für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

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27.07.2026 23:35:01

Power Integrations CEO Jennifer Lloyd Sells $936,000 Stock. What Does This Mean for Investors?

Jennifer A. Lloyd, President and CEO of Power Integrations, Inc. (NASDAQ:POWI), disposed of 12,690 shares of common stock on July 22, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($73.73); post-transaction value based on July 22, 2026 market close ($72.49).Power Integrations is a specialized semiconductor company with $3.5 billion in market capitalization, generating trailing twelve-month (TTM) revenues of $446.3 million from its focused portfolio of high-voltage power conversion integrated circuits. The company maintains a competitive advantage through proprietary analog and mixed-signal design expertise, enabling it to address the growing global demand for efficient power conversion across industrial, consumer, and renewable energy applications. With 877 employees based in San Jose, the company has demonstrated strong market momentum, with shares appreciating 34% over the trailing twelve-month period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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