Power Integrations stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Power Integrations hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Power Integrations hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 118,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 115,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at