Power Integrations stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Power Integrations ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Power Integrations die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Power Integrations mit einem Umsatz von insgesamt 125,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at