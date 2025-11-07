Power Integrations zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Power Integrations hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 118,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 115,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at