Power Mech Projects: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Power Mech Projects lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23,70 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,09 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 12,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at