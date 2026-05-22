Power Mech Projects: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Power Mech Projects hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 45,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 37,08 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,11 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Power Mech Projects hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 115,12 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 103,26 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 60,62 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Power Mech Projects 52,34 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at