Power Mech Projects stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Power Mech Projects hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Power Mech Projects hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,70 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,21 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 12,38 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,35 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at