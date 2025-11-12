|
12.11.2025 06:31:28
Power Mech Projects stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Power Mech Projects hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Power Mech Projects hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,70 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,21 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 12,38 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,35 Milliarden INR umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
