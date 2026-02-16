|
16.02.2026 06:31:31
Power Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Power Media präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,38 PLN. Im letzten Jahr hatte Power Media einen Gewinn von 0,260 PLN je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,8 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,1 Millionen PLN ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,03 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,31 PLN je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 63,39 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 58,27 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
