Power Media öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Power Media hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,65 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 PLN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 15,2 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Power Media 14,7 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at