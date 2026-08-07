Power Media präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Power Media ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Power Media die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,48 PLN gegenüber 0,330 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,0 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Power Media einen Umsatz von 17,6 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at