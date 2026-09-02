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02.09.2026 06:31:29
Power Metallic Mines präsentierte Quartalsergebnisse
Power Metallic Mines hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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