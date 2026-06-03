Power Nickel präsentierte Quartalsergebnisse

Power Nickel hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Power Nickel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at