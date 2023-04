"Power of Siberia 2" von Gazprom: Xi straft Putins Mega-Pipeline mit Schweigen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Was macht Gazprom ohne Europa? Russland will über gleich drei Pipelines Gas nach China liefern. Aber über die neue Mega-Röhre, von der Wladimir Putin träumt, will Xi Jinping öffentlich gar nicht reden. Und bei den beiden anderen Projekten glänzt Gazprom mit Inkompetenz.