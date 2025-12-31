Power One Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Power One Resources ließ sich am 29.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Power One Resources die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Power One Resources ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,080 CAD. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at