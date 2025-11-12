Power Play Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Power Play Development präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,33 Prozent auf 3,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at