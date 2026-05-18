Power Play Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Power Play Development hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 3,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at