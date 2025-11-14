Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Power hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Power 0,570 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,30 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 17,54 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at