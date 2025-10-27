Power REIT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Power REIT hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Power REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 64,34 Prozent zurück. Hier wurden 0,5 Millionen USD gegenüber 1,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at