Power REIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Power REIT gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,5 Millionen USD – eine Minderung von 2,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at