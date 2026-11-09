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09.11.2026 06:31:29
Power REIT Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Power REIT Registered präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,81 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,88 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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