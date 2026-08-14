Power REIT Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Power REIT Registered ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Power REIT Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Power REIT Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at