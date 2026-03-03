Power Solutions International Aktie
WKN DE: A1WZUH / ISIN: US73933G2021
|
03.03.2026 04:44:26
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. Announces Decline In Q4 Profit
(RTTNews) - POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. (PSIX) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $16.08 million, or $0.70 per share. This compares with $23.29 million, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. reported adjusted earnings of $16.21 million or $0.71 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 32.5% to $191.22 million from $144.30 million last year.
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.08 Mln. vs. $23.29 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $1.01 last year. -Revenue: $191.22 Mln vs. $144.30 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Power Solutions International Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Power Solutions International Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Power Solutions International Inc
|85,75
|2,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.