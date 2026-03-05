|
05.03.2026 06:31:28
Power Solutions International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Power Solutions International ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Power Solutions International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 144,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 191,2 Millionen USD ausgewiesen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,94 USD gegenüber 3,01 USD im Vorjahr.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 722,40 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Power Solutions International einen Umsatz von 475,97 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
