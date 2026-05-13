Power Solutions International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Power Solutions International hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,830 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Power Solutions International mit einem Umsatz von insgesamt 128,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,06 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at