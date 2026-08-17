Power Solutions,Ltd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Power Solutions,Ltd Registered hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Power Solutions,Ltd Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36,42 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at