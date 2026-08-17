|
17.08.2026 06:31:29
Power Solutions,Ltd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Power Solutions,Ltd Registered hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Power Solutions,Ltd Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36,42 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 2,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX bleibt mit Aufschlägen in Sichtweiter seines Rekordhochs -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der ATX legt im Montagshandel leicht zu. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. Käufer prägen zum Wochenstart auch den Markt in Fernost.