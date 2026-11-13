Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Power lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,60 CAD gegenüber 1,10 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,97 Prozent auf 9,62 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Power 16,30 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at