PowerBank legte Quartalsergebnis vor

PowerBank präsentierte am 28.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,26 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 69,11 Prozent auf 5,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte PowerBank 16,8 Millionen CAD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,580 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,970 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PowerBank 27,41 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 41,53 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at