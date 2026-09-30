30.09.2026 06:31:29

PowerBank legte Quartalsergebnis vor

PowerBank präsentierte am 28.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,26 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 69,11 Prozent auf 5,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte PowerBank 16,8 Millionen CAD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,580 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,970 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PowerBank 27,41 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 41,53 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stärker erwartet -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen