PowerBank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PowerBank hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

PowerBank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PowerBank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 16,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at