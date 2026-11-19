PowerBank hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 78,07 Prozent zurück. Hier wurden 4,2 Millionen CAD gegenüber 19,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at