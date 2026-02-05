PowerCell Sweden AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PowerCell Sweden AB hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,34 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,210 SEK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 95,1 Millionen SEK, gegenüber 144,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,02 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,750 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -1,520 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,16 Prozent auf 384,96 Millionen SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 334,28 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,300 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 396,00 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at