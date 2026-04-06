06.04.2026 06:31:29

Powerdyne International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Powerdyne International stellte am 03.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 23,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Umsatzseite hat Powerdyne International im vergangenen Geschäftsjahr 1,16 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Powerdyne International 1,25 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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