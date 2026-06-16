PowerFleet: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PowerFleet veröffentlichte am 15.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PowerFleet ein EPS von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,47 Prozent auf 114,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,150 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 443,78 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 362,51 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at