11.11.2025 06:31:28
PowerFleet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PowerFleet stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
PowerFleet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 111,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 45,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 77,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
