PowerFleet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PowerFleet präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 113,5 Millionen USD gegenüber 106,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at