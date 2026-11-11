PowerFleet vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PowerFleet lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 115,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at