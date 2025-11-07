Powergrid Infrastructure Invesment Trust Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Powergrid Infrastructure Invesment Trust Registered hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,07 INR gegenüber 1,10 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,04 Prozent auf 3,17 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at