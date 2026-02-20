|
20.02.2026 06:31:28
Powergrid Infrastructure Invesment Trust Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Powergrid Infrastructure Invesment Trust Registered hat am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,17 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
