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30.07.2026 06:31:29
Powergrid Infrastructure Invesment Trust Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Powergrid Infrastructure Invesment Trust Registered stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,10 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,11 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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