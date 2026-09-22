W Aktie
WKN DE: A0YJVG / ISIN: PR9292514032
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22.09.2026 16:00:00
Powerstation Allpowers Volix P300 mit 300 W im Test: klein, günstig, gut
Allpowers bietet mit der Volix P300 eine kompakte Powerstation mit USV-Funktion und einer Leistung bis 300 Watt zum Schnäppchenpreis. Wir haben sie getestet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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