Powertech Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Powertech Technology gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,55 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,08 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,33 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,97 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,50 TWD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 25,33 Milliarden TWD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at