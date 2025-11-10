Powertech Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Powertech Technology stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,08 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,28 TWD je Aktie erzielt worden.

Powertech Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,97 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,30 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,09 TWD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 19,70 Milliarden TWD umgesetzt wurden.

