PowerUp Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PowerUp Acquisition A lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PowerUp Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at