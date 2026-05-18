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18.05.2026 06:31:29
PowerUp Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
PowerUp Acquisition A hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
PowerUp Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 20,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -504,860 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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