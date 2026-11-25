PowerUp Acquisition A hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -44,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at