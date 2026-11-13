PowerX,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PowerX,Inc Registered gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,03 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,490 JPY erwirtschaftet worden.

PowerX,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 261,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at