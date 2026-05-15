Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 2,04 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 52,84 Prozent zurück. Hier wurden 7,78 Milliarden PLN gegenüber 16,49 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at